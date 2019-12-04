«Хорошо, хоть не чайник»: архитектура Челябинска отметилась в сотне самых уродливых зданий России

Блогер Илья Варламов включил два челябинских здания в сотню самых страшных архитектурных поделок в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «шедевры» челябинской архитектуры постсоветской эпохи стали участниками «парада архитектурных уродцев», представленного сегодня известным блогером Ильей Варламовым на его страницах в социальных сетях.

Блогер представил 100 самых страшных и бездарных зданий России. В сотню уродцев вошли два челябинских здания.

94-е место занял ТЦ «Алое поле». При этом у автора анти-рейтинга почти не нашлось слов для характеристики этого архитектурного «шедевра», принадлежащего семье бизнесмена Сергея Тартаковского. Единственное, что нашелся сказать блогер – это выразил надежду, что больше разработавший проект архитектор ничего не создал.

А на 91-м месте разместилась гордость предпринимателя Бориса Видгофа – Гранд-отель «Видгофф». «Это очень странное здание, – отметил блогер. – Это такое сочетание полукруглых и прямоугольных объемов. Обычно такие здания придумывают архитекторы, которые только себе поставили 3D Max, и у них там есть какой-то набор примитивных элементов: сфера, цилиндр. Хорошо, они еще чайник этот 3D Max-овский никуда не ставят. И они из них лепят какие-то здания, быстренько сдают заказчику, а заказчик и рад их построить». Между тем, в 2011 году, когда была построена гостиница, можно было бы придумать что-то поинтереснее, отметил Илья Варламов.

Что касается лидеров антирейтинга, то ими стали ТК «Дом купца Аносова» в Тамбове (собственник закрыл стеклянной коробкой фасад деревянного памятника культуры, а само здание превратил в торговые площади, надстроив дополнительные этажи), Дворец земледельцев в Казани, «Наутилус» на Лубянской площади в Москве, здание нового вокзала в Самаре. Самым страшным зданием блогер назвал Универсальный зал для занятий спортом, расположившийся на центральной площади Саранска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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