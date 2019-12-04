Пенсионера-южноуральца, «воюющего» с коммунальщиками, обвинили в лжеминировании

В Чебаркуле пенсионера, отстаивающего свои права в борьбе с управляющей компанией, обвинили в ложном сообщении об акте терроризма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 71-летний житель Чебаркуля стал фигурантом уголовного дела после нескольких месяцев безрезультатных попыток добиться от управляющей компании ЖКС №10 правильного начисления платы за обслуживание жилья.

Противостояние пенсионера и коммунальщиков началось в июле нынешнего года, когда мужчина впервые получил квитанцию с указанием завышенной площади квартиры. Из-за этого ежемесячный платеж увеличился на 200-300 рублей. С июля начались его походы в управляющую компанию. Оказалось, что там сменился экономист, и прежние документы мужчины неизвестно где. Он принес новый пакет документов, и пенсионеру пообещали, что с октября он перестанет получать завышенные счета.

Но и в октябре ничего не изменилось. В конце месяца снова пришла квитанция с неверным метражом. 31 октября чебаркулец, по его словам, с самого утра пытался дозвониться до управляющей компании, но безрезультатно. Адвокат утверждает, что мужчина сделал в этот день, в общей сложности, 20 звонков.

Наконец, около 13:00 южноуральцу ответили. Но говорить с ним отказались, заявив, что наступило время обеда. «Он, конечно, стал ругаться, но экономист бросила трубку. Это он так говорит. А вот со слов девушки-экономиста, после того как мужчине сказали про обед, он начал кричать: «Причем тут обед. У вас мина под зданием!" Фактически во время одного из звонков он назвал их бездельниками, которых повзрывать надо», – цитирует Znak.com адвоката южноуральца.

В тот же день в ЕДДС кто-то сообщил о заложенной в здании ЖКС бомбе. Представители силовых и экстренных служб, конечно, ничего не нашли. Но 29 ноября полицейские пришли уже к настырному пенсионеру. Но мужчину надели наручники и предъявили обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (максимальное наказание – 5 лет лишения свободы).

В качестве меры пресечения южноуральцу избрали подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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