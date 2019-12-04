Ущерб 8,5 миллионов рублей: дело южноуральского бутлегера направлено в суд

В Кыштыме перед судом предстанет местный житель за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя региона. Он обвиняется в производстве, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенных в особо крупном размере, а так же незаконном использовании чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб.

По версии следствия, с августа по декабрь 2017 года южноуралец незаконно произвел и хранил в целях сбыта по месту своего жительства немаркированную алкогольную продукцию известных брендов в количестве 9800 бутылок стоимостью свыше 3 миллионов рублей.

Незаконным использованием товарного знака мужчина причинил ущерб правообладателю торговой марки алкогольной продукции на сумму свыше 8,4 миллиона рублей.

В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемого (деньги и автомобили).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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