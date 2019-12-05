В Челябинске иномарка врезалась в группу людей

В Челябинске иномарка вылетела на тротуар и врезалась в группу людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов. Автомобиль, следовавший по Свердловскому проспекту со стороны ЧМЗ при повороте налево не вписался в поворот и вылетел за пределы проезжей части.

В это время на тротуаре находилась группа людей, ожидавших служебный автобус. Иномарка вылетела как раз на них.

В результате пострадали три человека, двое из них госпитализированы.

За рулем иномарки находилась женщина, предположительно, она пересекала перекресток на высокой скорости.

Челябинск, Павел Зварзин

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