Челябинская область вошла в тройку лидеров по скорости роста числа потенциальных банкротов

Южный Урал стал третьим среди регионов России по числу потенциальных банкротов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 1 ноября число россиян, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 1 миллион 31,4 тысячи человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, за год количество потенциальных банкротов увеличилось незначительно – всего на 4,9%.

При этом наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов в 2019 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков с действующими обязательствами) была отмечена в Свердловской (рост на 15,1%, до 42,3 тысячи человек), Самарской (+10,6%, до 22,8 тысячи), Челябинской (+9,7%, до 28,6 тысячи) и Иркутской (+9,5%, до 26,4 тысячи) областях, а также в Москве (+9,2%, до 68,3 тысячи).

В свою очередь, в части регионов России было зафиксировано снижение количества должников, в том числе в Ханты-Мансийском АО (-2,5%, до 15,8 тысячи), Краснодарском (-1,3%, до 36,3 тысячи) и Ставропольском (-1,3%, до 18,1 тысячи) краях, а также Республике Башкортостан (-0,7%, до 30,4 тысячи).

При этом, в 2017-2018 годах число потенциальных банкротов росло в России гораздо более высокими темпами, чем в 2019 году. Так, в 2017 году число потенциальных банкротов увеличилось на 43,3%, а в 2018 году – на 10,1%.

По состоянию на ноябрь 2019 года основная часть граждан – потенциальных банкротов, по-прежнему приходится на потребительские кредиты – 65,7%, а самая незначительная доля – у должников по ипотеке (2,2%). При этом по сравнению с ноябрем 2018 года в структуре должников рост за прошедший период продемонстрировала доля граждан, имеющих займы микрофинансовых организаций (+2,8%), а также потенциальных банкротов по кредитам различных типов (+0,3%).

В то же время сократилась доля заемщиков – потенциальных банкротов по кредитным картам (-1,7%) и потребительским кредитам (-1,4%). В свою очередь, доли должников по обеспеченным кредитам (ипотека и автокредиты) остались неизменными.

«Несмотря на то, что закон о банкротстве физических лиц вступил в силу более четырех лет назад, говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится, – считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Признать себя банкротами решились лишь около 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков – вынужденная и, к тому же, не «дешевая» мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. По крайней мере, в 2019 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в целом ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь, это связано с улучшением в последние годы качества управлением риском со стороны кредиторов, а также мероприятиями Банка России по охлаждению рынка розничного кредитования».

Челябинск, Виктор Елисеев

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