Металлурги Магнитки поделятся опытом развития промышленного туризма

ММК представит свой опыт развития промышленного туризма на конференции в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 5-6 декабря в Челябинской области состоится конференция по развитию промышленного туризма, на которой будет представлен успешный опыт ПАО «ММК».

Организатором конференции выступает региональный Центр развития туризма при поддержке министерства культуры Челябинской области. На мероприятии будут представлены успешные кейсы в сфере промышленного туризма – экскурсии на действующее производство, корпоративные музеи, событийные мероприятия. Среди спикеров первого дня конференции – представители Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо», Челябинского трубопрокатного завода, Центра развития туризма Свердловской области, оружейной компании «АиР», мясоперерабатывающей компании «Калинка» и других компаний.

Поделится своим опытом развития промышленного туризма и Магнитогорский металлургический комбинат. В октябре нынешнего года исполнился год с начала организованного приема туристических групп на крупнейшем предприятии региона. За это время на производственной площадке ММК побывало свыше 10 тысяч промышленных туристов.

На первом этапе были специально разработаны четыре экскурсионных маршрута: «Укрощение огня», «Стальная эволюция», «У папы на работе», «В гости к металлургам». Причем два из этих маршрутов ориентированы на детей. Маршруты по промплощадке ММК проработаны с учётом безопасности, информационной насыщенности и зрелищности. Посетить ММК имеет возможность любой желающий. Гости предприятия могут своими глазами оценить масштабы производства, узнать об истории компании и ее сегодняшних достижениях.

Посещение промышленной площадки безопасно для экскурсантов. Группу сопровождает экскурсовод. По территории участники экскурсий передвигаются на автобусе в сопровождении машины службы безопасности. Им предоставляется спецодежда и обувь, а также средства индивидуальной защиты. Радиогид-система донесет до каждого необходимую информацию, несмотря на производственный шум. Все экскурсанты проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Кроме того, они застрахованы от несчастных случаев на время экскурсии. Экскурсанты имеют возможность приобрести в специальном торговом павильоне памятную сувенирную продукцию с символикой ММК.

Магнитогорск включен в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы. Недавно Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом Всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой ежегодно при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. Компания получила сразу два диплома: первое место за лучший детский маршрут и второе место за лучший маршрут на действующее производство. В планах развития направления промышленного туризма – открытие новых экскурсионных маршрутов, а также создание виртуальных экскурсий.

Второй день конференция пройдёт в практическом формате: гости отправятся группами в Магнитогорск – на ММК, и в Златоуст, на оружейные предприятия, чтобы своими глазами увидеть, что представляет собой промышленный туризм в Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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