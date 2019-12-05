Административный центр на Южном Урале усыпали колодцы-ловушки

Общественники обратились в прокуратуру по поводу опасных колодцев на улицах Кусы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, представители организации просят прокуратуру Кусинского района принять меры по многочисленным жалобам об опасных канализационных колодцах в Кусе. Местные власти и горводоканал, по сообщениям жителей, на просьбы реагируют отписками.

Опасных ловушек в виде открытых колодцев активисты насчитали в Кусе не менее трех десятков. Они обнаружены едва ли не на каждой улице.

«Районная администрация о проблеме знает, но на заявления отвечает, что бюджетные деньги на новые крышки тратить не будет. Горводоканал, в свою очередь, ограничивается тем, что прикрывает опасные объекты деревянными щитами, а затем глава Кусы отчитывается перед заявителями, что работа по устранению недостатков выполнена. Между тем это является нарушением правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения должностными лицами. Необходимо обеспечить установку крышек колодцев, соответствующих государственным стандартам», – рассказал представитель общественников.

Импровизированные крышки в виде досок и старых дверей обнаружены в Кусе на улицах Ленинградской, Октябрьской революции, Айской, Победы, Красноармейской, Коммунар и других. Местные власти не устраняют проблемы, даже несмотря на то, что некоторые опасные колодцы расположены на пути детей в образовательные учреждения. Колодец по дороге в школу №8 лишь частично прикрыт досками, в темное время суток его легко не заметить. Аналогичная опасность обнаружена напротив школы №7: здесь ее обозначили автомобильной покрышкой.

«Кроме того, мы выявили еще один опасный объект. Это не колодец, но огромная яма посреди дороги, ее глубина – выше колена взрослого человека. Уже были случаи, когда в нее проваливались люди. Считаем необходимым обратить внимание прокуратуры на полное бездействие властей в вопросах безопасности граждан, будь то проблема с отсутствием люков или состояние дорог в Кусе. Вопросы остаются и к арендатору муниципального имущества, организации ООО «Горводоканал». Для нас очевидно, что попытки решить вопрос на уровне местной администрации безуспешны», – заявил эксперт.

Случаи получения травм из-за халатного отношения ответственных лиц в Челябинской области – не редкость. Ранее в городе Пласт в открытый колодец упала семилетняя девочка. Ребенок получил множественные ссадины и ушибы, потребовалась медицинская помощь. Колодец был прикрыт нестандартной крышкой из досок. В июле 2019 г. прокуратура обратилась в суд с иском к ООО «Водоснабжение» о взыскании компенсации в пользу ребенка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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