Стали известны подробности дела об изнасиловании 11-летней девочки подростком

Стали известны события, предшествовавшие задержанию в Златоусте подростка, подозреваемого в изнасиловании ребенка.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», 15-летнего подростка задержали 3 декабря в Златоусте. Он подозревается в изнасиловании 11-летней девочки.

Как стало известно, дети познакомились в социальных сетях. Оба живут в Челябинске. Какое-то время они переписывались, несколько раз встречались в Челябинске. Потом решили, что любят друг друга и сбежали из дома, отключив телефоны.

В Златоусте им каким-то образом удалось снять квартиру, где они пробыли несколько дней. Так как родители заявили о пропаже детей в полицию, их объявили в розыск и 3 декабря нашли в Златоусте. Тут-то и выяснилось, что они успели вступить в интимную связь.

Принуждал ли ее к этому новоявленный Ромео, девочка сказать не может, пишет Znak.com. Но, так как ей еще не исполнилось 12 лет, действия молодого человека квалифицируются как изнасилование, так как в силу возраста школьница не могла понимать, что с ней происходит и каковы могут быть последствия этого, то есть фактически была в беспомощном состоянии.

Подростку вменяют два эпизода изнасилования и один эпизод насильственных действий сексуального характера. Сегодня суд изберет для него меру пресечения. Следователь будет просить заключить молодого человека под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.19

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