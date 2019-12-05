Больше трети челябинцев одобряют акции протеста

Значительная часть жителей Челябинска одобряют акции протеста.

Как сообщили РИА «Новый День» представители лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала Президентской академии, социологи выяснили, насколько жители города осведомлены о проходивших в России акциях протеста и как лично они относятся к таким акциям.

В ходе опроса большинство участников (64,1%) оказались так или иначе информированы о прошедших акциях протеста, причем практически каждый пятый (19,2%) хорошо знает, специально интересуется этим вопросом. Чаще это молодые люди в возрасте 18-24 лет, по роду занятий – студенты и те, чей уровень материальной обеспеченности выше среднего.

Впервые слышат об этом чуть более четверти опрошенных (27,9%). В данной группе чаще представлены жители города в возрасте 45-59 и старше 60 лет и люди с низким уровнем материальной обеспеченности.

При этом самая большая группа опрошенных (35,2%) положительно относятся к акциям протеста, которые проходили в крупных городах России. Данную оценочную позицию чаще выбирают жители Челябинска в возрасте 25-44 лет, имеющие высшее образование, по роду деятельности – наемные работники частных предприятий, имеющие средний уровень материальной обеспеченности. Существует взаимосвязь и между уровнем информированности об акциях протеста и их одобрением. Процент одобряющих эти акции значительно выше в группе тех, кто хорошо знает о них.

Каждый пятый челябинец (21,7%) относится к таким акциям безразлично. Видимо, данная тема не является для пятой части челябинцев интересной, важной и волнующей. Чаще остальных так отвечают респонденты с общим средним, специальным или неполным высшим образованием, а также горожане с низким уровнем материальной обеспеченности. В данной группе больше тех, кто впервые слышит о проводившихся массовых акциях протеста в российских городах.

Отрицательное отношение к акциям протеста фиксируется у 14,2% опрошенных. Чаще такой позиции придерживаются челябнцы в возрасте старше 60 лет, имеющие высшее образование, по роду занятий – индивидуальные предприниматели, руководители организаций и пенсионеры – как работающие, так и неработающие.

«Отметим, что положительное отношение к акциям протеста не означает готовности к участию в них. Вместе с тем, одобрение таких акций – всегда достаточно тревожная тенденция и свидетельство отсутствия конструктивного диалога власти и общества, либо того, что власть не слышит или не считает нужным учитывать позицию представителей российского гражданское общества», – констатировали исследователи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.19

Стали известны подробности дела об изнасиловании 11-летней девочки подростком. / Тенденция к ухудшению: Счетная палата уличила Росимущество в мухлеже с недвижимостью. / Административный центр на Южном Урале усыпали колодцы-ловушки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»