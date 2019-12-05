российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 декабря 2019, 13:17 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Больше трети челябинцев одобряют акции протеста

Значительная часть жителей Челябинска одобряют акции протеста.

Как сообщили РИА «Новый День» представители лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала Президентской академии, социологи выяснили, насколько жители города осведомлены о проходивших в России акциях протеста и как лично они относятся к таким акциям.

В ходе опроса большинство участников (64,1%) оказались так или иначе информированы о прошедших акциях протеста, причем практически каждый пятый (19,2%) хорошо знает, специально интересуется этим вопросом. Чаще это молодые люди в возрасте 18-24 лет, по роду занятий – студенты и те, чей уровень материальной обеспеченности выше среднего.

Впервые слышат об этом чуть более четверти опрошенных (27,9%). В данной группе чаще представлены жители города в возрасте 45-59 и старше 60 лет и люди с низким уровнем материальной обеспеченности.

При этом самая большая группа опрошенных (35,2%) положительно относятся к акциям протеста, которые проходили в крупных городах России. Данную оценочную позицию чаще выбирают жители Челябинска в возрасте 25-44 лет, имеющие высшее образование, по роду деятельности – наемные работники частных предприятий, имеющие средний уровень материальной обеспеченности. Существует взаимосвязь и между уровнем информированности об акциях протеста и их одобрением. Процент одобряющих эти акции значительно выше в группе тех, кто хорошо знает о них.

Каждый пятый челябинец (21,7%) относится к таким акциям безразлично. Видимо, данная тема не является для пятой части челябинцев интересной, важной и волнующей. Чаще остальных так отвечают респонденты с общим средним, специальным или неполным высшим образованием, а также горожане с низким уровнем материальной обеспеченности. В данной группе больше тех, кто впервые слышит о проводившихся массовых акциях протеста в российских городах.

Отрицательное отношение к акциям протеста фиксируется у 14,2% опрошенных. Чаще такой позиции придерживаются челябнцы в возрасте старше 60 лет, имеющие высшее образование, по роду занятий – индивидуальные предприниматели, руководители организаций и пенсионеры – как работающие, так и неработающие.

«Отметим, что положительное отношение к акциям протеста не означает готовности к участию в них. Вместе с тем, одобрение таких акций – всегда достаточно тревожная тенденция и свидетельство отсутствия конструктивного диалога власти и общества, либо того, что власть не слышит или не считает нужным учитывать позицию представителей российского гражданское общества», – констатировали исследователи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.19

Стали известны подробности дела об изнасиловании 11-летней девочки подростком. / Тенденция к ухудшению: Счетная палата уличила Росимущество в мухлеже с недвижимостью. / Административный центр на Южном Урале усыпали колодцы-ловушки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,