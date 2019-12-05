На Южном Урале автокран упал с заснеженной дороги

Автокран слетел с дороги под Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинской области, авария произошла сегодня, 5 декабря, в 03:00 на 2 км автодороги «Обход Челябинска».

Водитель, 41-летний мужчина, управляя автокраном LIEBHERR, в условиях снегопада на изгибе дороги влево, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие в виде металлического ограждения с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автокрана житель Тюменской области со стажем вождения больше 20 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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