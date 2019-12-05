Неизвестный пригрозил взорвать банк в Челябинске

В Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать банк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в среду, 4 декабря, в Калининском районе Челябинска.

По информации пресс-службы регионального управления Росгвардии, в 14:50 сотрудники группы задержания получили из дежурной части отдела полиции «Калининский» сообщение о том, что неизвестный, находясь в отделении банка по улице Кирова, угрожает его взорвать.

«На входе в отделение росгвардейцы обнаружили мужчину, угрожавшего посетителям и персоналу банка. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. При виде стражей правопорядка гражданин прекратил противоправные действия, назвав свои данные», – уточнили в силовом ведомстве. Задержанным оказался ранее судимый 43-летний житель деревни Замериново Октябрьского района Челябинской области.

Свои действия мужчина объяснил обидой на кредитное учреждение. Оказывается, ранее ему отказали в выдаче кредита. Сотрудники Росгвардии передали наряду полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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