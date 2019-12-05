На Южном Урале ожидаются метели и усиление ветра

Южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 6 декабря, Южный Урал ждут осадки в виде небольшого снега, мокрого снега, местами умеренного (на крайнем западе до сильного), метели, днем – отложение мокрого снега на провода, гололедные явления, местами порывы ветра 17-22 м/с.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.19

В Челябинске «вампир» в белом халате пытался покинуть психушку. / «Дебилизация общества»: голосование по закону о самозанятых неприятно удивило спикера Госдумы. / Неизвестный пригрозил взорвать банк в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»