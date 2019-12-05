На Южном Урале ожидаются метели и усиление ветра

Южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 6 декабря, Южный Урал ждут осадки в виде небольшого снега, мокрого снега, местами умеренного (на крайнем западе до сильного), метели, днем – отложение мокрого снега на провода, гололедные явления, местами порывы ветра 17-22 м/с.
Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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