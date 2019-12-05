В Челябинской области осужденного главу района отправили в отставку, спустя 2,5 месяца после решения суда

Главу Карталинского района, осужденного за мошенничество, отправили в отставку через 2,5 месяца после вынесения обвинительного приговора.

Как сообщал ранее «Новый День», в середине сентября нынешнего года Карталинский городской суд признал главу района Сергея Шулаева и его первого заместителя Светлану Бровкину виновными в совершении должностных преступлений, нанесших муниципальной казне более 10 миллионов ущерба.

Замглавы Карталинского района задержали в июле 2017, а ее шефа – в ноябре того же года. Чиновников обвинили в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

В ходе расследования выяснилось, что в 2014 году они выдали разрешение на строительство двух многоквартирных домов, при том, что администрация района не имела таких полномочий. После этого застройщик возвел два здания, помещения в которых (14 квартир) администрация района приобрела более чем за 10 миллионов рублей.

Впоследствии жилые помещения были переданы бывшим воспитанникам детских домов по договорам социального найма. Однако в ходе проверки выяснилось, что здания непригодны для жилья: при строительстве были нарушены требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

В итоге, Сергея Шулаева приговорили к пяти годам лишения свободы условно, Светлану Бровкину – к трем годам условно.

Примечательно, что все это время Шулаев продолжал занимать должность главы района. Более того, в июне нынешнего года районное собрание депутатов даже внесло в повестку своего заседания вопрос о присвоении ему звания почетного гражданина района.

Наконец, сегодня депутаты собрались-таки, чтобы отправить главу в отставку. Решение было принято единогласно. Кстати, на заседании присутствовал и сам осужденный глава. Даже выступил перед депутатами. В своей короткой речи он вновь заявил, что вины своей не признает и назвал уголовное дело в отношении себя политическим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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