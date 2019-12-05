На Южный Урал пришло потепление

Столбик термометра в Челябинской области поднимется выше нуля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на пятницу, 6 декабря, ожидается облачная погода, местами небольшой снег, метель. Температура воздуха -13, -18, на западе – 8-13 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают облачность, небольшой снег, мокрый снег, местами умеренный, на крайнем западе до сильного, в отдельных районах метели, отложение мокрого снега на проводах, гололед, на дорогах гололедица от наката, в горах сильная. Воздух прогреется до -3, +2 градусов по Цельсию.

В субботу будет облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления. Температура ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем – минус 2, плюс 3 градуса.

В воскресенье ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью -3, -8, днем +2, -3 градуса по Цельсию.

В Челябинске в ночь на пятницу синоптики обещают -14, -16, днем +1, -1 градус. В субботу ночью ожидается -3, -5 градусов, днем 0, +2. В воскресенье немного похолодает: ночью – 4-6 градусов ниже нуля, днем – 0, -2 градуса по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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