Южноуральцы «подарили» обанкротившемуся гарантированному поставщику 400 миллионов рублей

Обанкротившийся «Челячэнергосбыт» остался должен потребителям 400 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чехарда на рынке электроэнергии, начавшаяся после банкротства «Челябэнергосбыта», стоила жителям Челябинской области сотен миллионов рублей.

Так, по данным пресс-службы «МРСК Урала», после отзыва статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области у компании «Челябэнергосбыт» временным гарантирующим поставщиком была признана именно компании «МРСК Урала».

Передача функций гарантирующего поставщика со стороны «Челябэнергосбыта» проходила в период с 25 по 30 июня. ПАО «Челябэнергосбыт» завершил расчеты с показаниями, зафиксированными до указанных дат в информационно-расчетной базе. Но многие потребители произвели оплату с учетом показаний приборов учета на более поздние даты, произведя расчет самостоятельно.

Таким образом, у ряда потребителей сформировалась переплата в адрес ПАО «Челябэнергосбыт», которая должна была быть возвращена организацией жителям области, которые произвели оплату в большем объеме. «К сожалению, прежний гарантирующий поставщик до сих пор так и не вернул своим клиентам эти средства в размере порядка 400 миллионов рублей», – отметили в пресс-службе энергокомпании.

Вернуть эти деньги южноуральцам предлагали двумя путями: зачесть в счет будущих расчетов с «МРСК Урала» либо потребовать вернуть средства непосредственно потребителю.

Однако, первый сценарий выбрали единицы. Они-то и оказались в выигрыше. Им, действительно, зачли переплату в счет будущих платежей. Остальным же придется доказывать свое право на возврат в судебном порядке. Впрочем, эксперты считают, что даже в этом случае надежды на возврат средств нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.19

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