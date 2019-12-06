В Челябинске маршрутка вылетела на остановку

В Челябинске маршрутка вылетела на остановку общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской. Маршрутка №478, поворачивая на проспект Победы в сторону Теплотеха, вылетела за пределы дорожного полотна, снесла ограждение и оказалась на остановке.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Подробности ДТП и количество пострадавших пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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