В центре Челябинска укоротили голубые ели, закрывавшие вывеску

В центре Челябинска неизвестные спилили макушки голубых елей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обрезку ландшафтных деревьев проверят прокуратура Челябинска и минэкологии. Соответствующее обращение по просьбе неравнодушных жителей в прокуратуру города и министерство экологии региона направлено сегодня, 6 декабря, общественной организацией защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Общественники сообщили об этом на своей странице в социальных сетях.

«Неизвестные спилили части деревьев на улице Воровского, возле дома №40. Прохожим очевидно, что макушки елей закрывали вывеску аптеки, расположенной в здании позади», – рассказали городские активисты.

Общественники просят надзорные органы выяснить законность обрезки, согласовано ли это с администрацией города. Если ели обрезали с нарушениями, виновных необходимо обязать провести компенсационные высадки, настаивают активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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