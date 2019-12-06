В Челябинске повсеместно сорваны сроки благоустройства общественных территорий

Общественники просят мэрию Челябинска разобраться со срывом сроков благоустройства общественных территорий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в областном центре, несмотря на снегопад и минусовые температуры, полным ходом идет ремонт общественных пространств.

Бригады поспешно доделывают гранитное ограждение у Театра оперы и балета им. Глинки, кладут плиточный камень у Публичной библиотеки и монтируют заборы в парке «Алое поле». Такая спешка в очередной раз возникла из-за срыва сроков исполнения договоров подрядчиками. Общественники направили обращение в мэрию города с просьбой взять ситуацию на контроль.

«Эта проблема системная. В Центральном районе Челябинска, к примеру, сорваны сроки практически по всем контрактам на благоустройство территорий. На площади Ярославского рядом с оперным театром работы проводят в такой спешке, что, кажется, будто до ремонта ограждение выглядело гораздо приличнее. Штукатурка нанесена неряшливо, стыки наспех замазаны цементом, им же испачкан гранит. При этом полная стоимость благоустройства здесь, включая озеленение, составила 155 миллионы рублей, а работы должны были завершить к 1 октября», – заявил представитель общественников.

Во время мониторинга активисты обнаружили формальное благоустройство для галочки, которое все еще не завершено, но уже очевидно, что требуется работа над ошибками.

Также до 1 октября, согласно условиям контракта, рабочие должны были завершить замену чугунных ограждений в парке «Алое поле». Однако там еще остается большой фронт работ. Избежать повторения подобных ситуаций и ущерба для бюджета в будущем можно только при постоянном контроле со стороны заказчика, считают общественники.

«Необходимо своевременно готовить конкурсную документацию, чтобы подрядчики не пытались во что бы то ни стало уложиться в сроки, установленные контрактом, в ущерб качеству», – резюмировал эксперт.

Яркий пример причинения ущерба бюджету в результате халатности подрядчика – прямо в центре Челябинска. На площади Революции до сих пор идет ремонт памятника В.И. Ленину, напомнили общественники. Работы проводятся повторно: плохое качество предыдущей реконструкции повлекло ущерб бюджету региона в размере более 14 миллионов рублей. Следственный отдел по Центральному району Челябинска возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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