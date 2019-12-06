В Челябинске фабрика пустила на полуфабрикаты 13,5 тонн просроченного мяса

Более 13,5 тонн просроченного сырья отправлено на выработку мясных полуфабрикатов челябинской фирмой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, мониторинговая группа ведомства установила, что 28 ноября и 1 декабря аттестованным врачом ООО «Уральская фабрика мяса» (Челябинск) через инвентаризацию было изменено термическое состояние и сроки годности сырья с истекшим сроком годности, после чего его отправили на переработку для выработки мясных полуфабрикатов с последующей реализацией через свои торговые магазины.

Так, 1 декабря была переработана баранина, срок годности которой истек еще 17 ноября, а 28 ноября переработана баранина, срок годности которой истекал в этот же день – 28 ноября.

Оформленные электронные ветеринарные сопроводительные документы на сырье с истекшим сроком годности аттестованный врач сразу же гасил на перерабатывающем предприятии. В ноябре он 10 раз по инвентаризациям изменил сроки годности сырья и отправил на выработку мясных полуфабрикатов более 13,5 тонн некачественного мясного сырья.

По выявленным нарушениям регистрация уполномоченного лица и аттестованного врача приостановлена.

Отметим, что это предприятие позиционирует себя как лидер рынка оптовых продаж мясной продукции Уральского региона и на своем сайте пишет о том, что продукция полностью соответствует стандартам ГОСТ и ТУ, а каждая поставка проходит полный контроль качества и сертифицируется. Фабрика имеет магазины в нескольких городах области – Челябинске, Копейске, Миассе, где и предлагает помимо охлажденного мяса говядины, свинины, баранины, птицы, широкий ассортимент полуфабрикатов.

Созданная Россельхознадзором ФГИС «Меркурий», в которой работают уполномоченные лица и аттестованный врач данного предприятия, показывает, что со сроками годности используемого сырья на предприятии не все в порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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