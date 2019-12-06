Челябинец, сбитый маршруткой на остановке, впал в кому

Состояние челябинца, сбитого маршруткой, ухудшилось.

Как сообщал уже «Новый День», авария произошла сегодня утром на пересечении улицы Российская и проспекта Победы.

Водитель пассажирского микроавтобуса «Рутта», следовавшего по маршруту №478 «Копейск – Челябинск», не справился с управлением и, пробив дорожное ограждение, вылетел на остановку общественного транспорта.

По ходе движения маршрутка сбила одного из пешеходов и протащила несколько метров. С травмами челябинца доставили в больницу, где он впал в кому. Врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушиб грудной клетки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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