Челябинец, сбитый маршруткой на остановке, впал в кому

Состояние челябинца, сбитого маршруткой, ухудшилось.
Как сообщал уже «Новый День», авария произошла сегодня утром на пересечении улицы Российская и проспекта Победы.
Водитель пассажирского микроавтобуса «Рутта», следовавшего по маршруту №478 «Копейск – Челябинск», не справился с управлением и, пробив дорожное ограждение, вылетел на остановку общественного транспорта.
По ходе движения маршрутка сбила одного из пешеходов и протащила несколько метров. С травмами челябинца доставили в больницу, где он впал в кому. Врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушиб грудной клетки.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.12.19
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