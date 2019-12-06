В Челябинске частный самолет совершил посадку с осложнениями

В Челябинске самолет топ-менеджера крупного предприятия совершил посадку в условиях нештатной ситуации.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в аэропорту «Челябинск» около 10:30.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, борт L-410 летел из Екатеринбурга в Челябинск. «Не сработала сигнализация выпуска передней стойки шасси. Посадка прошла штатно. Это называется «авиационная ситуация», – пояснили на авиапредприятии.
Известно, что на борту частного самолета летел топ-менеджер крупной компании.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.12.19
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