В Челябинске частный самолет совершил посадку с осложнениями

В Челябинске самолет топ-менеджера крупного предприятия совершил посадку в условиях нештатной ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в аэропорту «Челябинск» около 10:30.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, борт L-410 летел из Екатеринбурга в Челябинск. «Не сработала сигнализация выпуска передней стойки шасси. Посадка прошла штатно. Это называется «авиационная ситуация», – пояснили на авиапредприятии.

Известно, что на борту частного самолета летел топ-менеджер крупной компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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