Еще в одной школе Копейска у учащейся выявлен туберкулез

В Копейске за полторы недели – второй случай туберкулеза среди школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у ученицы школы №9 Копейска выявлено заболевание открытой формой туберкулеза. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Известно, что девочке 9 лет, она живет в социально-реабилитационном центре. В школу пришла после лечения в стационаре и была в образовательном учреждении всего день.

Напомним, в конце ноября стало известно о выявлении туберкулеза у ученика младших классов школы №6, расположенной в поселке Бажово. Тогда речь шла о закрытой форме туберкулеза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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