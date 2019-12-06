На строительство приютов для животных из бюджета Челябинской области направят 47 миллионов рублей

В 2020 году в Челябинской области начнется строительство муниципальных приютов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, правительство региона в 2020 году направит на отлов и содержание безнадзорных животных 71,7 миллиона рублей. Большая часть этих средств – 46,9 миллиона рублей – пойдет на строительство приютов для животных без хозяев. Финансирование обязательных мероприятий с целью реализации требований федерального закона об ответственном обращении с животными запланировано также на плановый период 2021 и 2022 годов.

Напомним, что закон об ответственном обращении с животными Правительство России приняло еще в конце 2018 года. С 1 января 2020 года вступают в силу нормы закона, устанавливающие новые правила в обращении с животными без хозяев. Основное требование: животное, которое попадет в отлов, сразу должно быть направлено в приют. Прекратят существование так называемые ветприемники для временного содержания.

В приютах животных без хозяев нужно будет идентифицировать, вакцинировать от особо опасных заболеваний, провести другие необходимые процедуры, после чего животных будут либо передавать хозяевам, либо возвращать в естественную среду обитания. В приюте будут оставаться только больные, агрессивные особи, либо не достигшие необходимого возраста.

Для исполнения обязательных требований закона в 2020 году из бюджета Челябинской области почти 47 миллионов рублей будет направлено на строительство муниципальных приютов для животных. Всего в 2020-2022 годах на это направление планируется потратить примерно 140 миллионов рублей.

Еще по 20,6 миллиона рублей ежегодно будут направляться на организацию отлова, проведение идентификации, вакцинации и других обязательных процедур с бездомными животными. Приюты будут рассчитаны на единовременное содержание 2500 животных. Кроме того, к этой работе также планируется привлечь частные приюты, которые будут выполнять все требования законодательства. Ежегодный объем субсидий для возмещения затрат частных приютов на приобретение кормов, оборудования, автотранспорта, лекарственных препаратов для лечения и содержания животных без владельцев составит 4,2 миллиона рублей.

В управлении ветеринарии областного минсельхоза отметили, что муниципалитеты проявляют заинтересованность в строительстве приютов для животных на их территории. Уже обозначили свой интерес десять муниципалитетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.12.19

Еще в одной школе Копейска у учащейся выявлен туберкулез. / В Челябинске частный самолет совершил посадку с осложнениями. / Экономика России в зоне риска: вероятность негативного сценария возросла. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»