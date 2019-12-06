Человек из команды Юревича присмотрит за южноуральским минпромом

Бывшему вице-губернатору Сергею Комякову нашли место при новом министерстве южноуральского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший первый заместитель губернатора Челябинской области Сергей Комяков возглавит общественный совет при недавно созданном региональном министерстве промышленности, природных ресурсов и новых технологий. Об этом сообщил глава ведомства Павел Рыжий.

Напомним, политическая карьера Сергея Комякова тесно связана с командой экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Именно после победы Юревича на выборах главы Челябинска в 2005 году Комяков стал председателем городской думы. Когда же он довольно неожиданно проиграл выборы в следующий состав муниципального парламента, перешел на работу в администрацию, заняв кресло вице-мэра по финансам и тарифному регулированию.

В 2010 году, став губернатором, Михаил Юревич сделал Комякова своим первым замом. Эту должность чиновник сохранил и после отставки Юревича, но через какое-то время покинул здание на Цвиллинга, 27. После этого Комяков исчез из информационной повестки. Долгое время ходили слухи, что экс-чиновник собирается переехать на постоянное жительство в Австралию, но каждый раз сходили на нет, тем более что горожане регулярно видели его на улицах Челябинска.

Отметим, что и глава регионального минпрома Павел Рыжий также работал в правительстве Челябинской области при Михаиле Юревиче, где занимал пост вице-губернатора, курировавшего социальные вопросы. Правда, он пробыл в команде Юревича недолго.

Челябинск, Виктор Елисеев

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