В аэропорту Екатеринбурга пьяная челябинка побила полицейского

Двух южноуральцев задержали в аэропорту Екатеринбурга за пьяный дебош.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, начата доследственная проверка по факту публичного оскорбления нецензурной бранью сотрудника полиции, а также применения насилия в отношении представителя власти.

По предварительной данным, 5 декабря 2019 года сотрудниками транспортной полиции, обеспечивающими охрану общественного порядка в Международном аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) имени А.Н. Демидова, выявлены двое жителей Челябинска, которые в пункте досмотра терминала «В» выражались грубой нецензурной бранью и на замечания сотрудников аэропорта не реагировали. Сотрудники транспортной полиции потребовали прекратить противоправные действия, однако мужчина и женщина, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировали законные требования полицейских. В результате правонарушители доставлены в дежурную часть. При доставлении мужчина публично оскорбил нецензурной бранью сотрудника полиции, а женщина нанесла полицейскому телесные повреждения.

Следователями Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.12.19

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