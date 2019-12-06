На Южном Урале сохраняется снежная и ветреная погода

В Челябинской области продолжатся опасные снегопады и ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 7 декабря, на Южном Урале ожидаются осадки в виде снега, ночью небольшой, местами умеренный, снег, мокрый снег, днем – местами небольшой, в горах до умеренного, снег, местами порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Хотя по сравнению в пятничной погода несколько улучшится, ряд рисков все же сохраняется: есть вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийного отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Кроме того, возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. По-прежнему, прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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