В Челябинске произошла очередная крупная коммунальная авария

В Челябинске случилась очередная крупная коммунальная авария.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», без воды остались несколько многоэтажек в Калининском районе.
Прорыв на водоводе произошел сегодня около 17 часов. В результате воду отключили в многоквартирных домах по улице Набережной, Калинина и Кирова.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 08.12.19
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