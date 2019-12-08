В Челябинске произошла очередная крупная коммунальная авария

В Челябинске случилась очередная крупная коммунальная авария.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», без воды остались несколько многоэтажек в Калининском районе.

Прорыв на водоводе произошел сегодня около 17 часов. В результате воду отключили в многоквартирных домах по улице Набережной, Калинина и Кирова.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.12.19

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