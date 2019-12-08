В Челябинске очередное ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

В Челябинске маршрутное такси столкнулось с легковушкой.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП случилось сегодня днем на перекрестке улиц Бейвеля и Чичерина с улицами Салавата Юлаева и 40-летия Победы. ПАЗ, следовавший по маршруту №17 столкнулся с «Рено». Пострадали два пассажира маршрутки: женщина получила сотрясение мозга, 3-летний ребенок – ушибы лица.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 08.12.19
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