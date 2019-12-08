В Челябинске очередное ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

В Челябинске маршрутное такси столкнулось с легковушкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП случилось сегодня днем на перекрестке улиц Бейвеля и Чичерина с улицами Салавата Юлаева и 40-летия Победы. ПАЗ, следовавший по маршруту №17 столкнулся с «Рено». Пострадали два пассажира маршрутки: женщина получила сотрясение мозга, 3-летний ребенок – ушибы лица.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.12.19

В Челябинске произошла очередная крупная коммунальная авария. / Итоги 2019 года: главные «подарки» властей для россиян. Опрос на сайте РИА «Новый День». / Жириновский назвал самое страшное преступление в истории России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»