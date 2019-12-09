На Урале на школьницу напали с бревном

На Южном Урале напали с бревном на девочку-подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на минувшей неделе в селе Травники Чебаркульского района. Поздно вечером 15-летнюю школьницу на улице сильно ударили по голове и попытались ограбить. Но кто-то спугнул нападавшего, и он сбежал. Орудие преступления нашли рядом с местом происшествия: оказалось, что девочку ударили деревянным брусом.

Преступник задержан, возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Павел Зварзин

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