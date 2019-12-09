В Федерации профсоюзов Челябинской области сменили председателя

В Федерации профсоюзов Челябинской области сменился председатель. Соответствующее решение было принято на отчетно-выборной конференции региональной организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 2004 года областной федерацией руководил Николай Буяков. В этом году ему исполнилось 73 года.

На конференции подводились итоги 5-летней деятельности, и «в своих выступлениях делегаты конференции и приглашенные отмечали достижения и победы профсоюзов, которые удалось достичь в отчетном периоде», – говорится в официальном отчете о мероприятии.

Тем не менее, было решено, что региональному отделению нуден новый руководитель: делегаты конференции единогласно избрали на эту должность Олега Екимова. Ему 42 года, с 2009 года являлся заместителем председателя Федерации профсоюзов Челябинской области. Депутат Законодательного собрания Челябинской области (прошел по списку партии «Единая Россия»).

Отметим, что Николай Буяков, как председатель региональной ФНП, в марте 2018 года вошел в новый состав Общественной палаты Челябинской области. Сохранит ли он это место после отставки, пока не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.12.19

На Урале на школьницу напали с бревном. / В Челябинске очередное ДТП с маршруткой, есть пострадавшие. / В Челябинске произошла очередная крупная коммунальная авария. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»