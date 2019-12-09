Замглавы Челябинска по дорогам стал бывший «силовик»

В Челябинске назначили замглавы города по дорожному хозяйству.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-мэром по дорожному хозяйству назначен Максим Куляшов. Об этом сообщила глава Челябинска Наталья Котова
Максим Куляшов родился в 1971 году в Челябинске. В 1994 году закончил Челябинский политехнический институт с квалификацией «инженер-строитель». Однако, его трудовой путь связан со службой в органах внутренних дел, в том числе в ГИБДД.
В 2002 году закончил Челябинский юридический институт МВД России. Квалификация юрист.
Челябинск Декабрь 09, Виктор Елисеев
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