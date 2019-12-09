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Понедельник, 9 декабря 2019, 10:33 мск

Новости Челябинск

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Южноуральские чиновники потратят полмиллиарда на обустройство дома отдыха «для своих»

Под отдых южноуральских чиновников переоборудуют закрытую резиденцию на территории памятника природы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области объявило о начале торгов на выполнение работ по реконструкции гостиницы в закрытом правительственном комплексе «Лесопарковый», расположенного на территории Челябинского городского бора.

Начальная максимальная цена контракта – 441 миллион рублей.

В настоящее время гостиница представляет собой четырехэтажное здание с одноэтажным пристроем. «Согласно заданию на проектирование, одноэтажная часть подлежит сносу, на ее месте предусматривается новый трехэтажный пристрой с подвалом, существующая четырехэтажная часть надстраивается еще одним жилым этажом», – очерчивается цель работ в проектной документации.

На первом этаже основного здания планируется разместить пять одноместных номеров, комнаты отдыха и приема пищи сотрудников, охраны, тепловой пункт, электрощитовая, а раздевалку с душевыми и санузлами для СПА-комплекса, тренажерный зал. В новом пристрое появятся бассейн с сауной, хамамом, гидромассажной ванной и зоной проведения инструктажа, кабинет медсестры, массажный кабинет, маникюрный кабинет, небольшой тренажерный зал.

Отметим, что гостиничным комплексом пользуются исключительно чиновники. Планы о его грядущей реконструкции власти озвучили, когда Челябинск считался потенциальным местом проведения саммитов ШОС и БРИКС. Однако, и после переноса основных мероприятий в Санкт-Петербург, от планов обновить действующий для чиновников комплекс стоимостью почти полмиллиарда рублей в правительстве не отказались.

Челябинск Декабрь 09, Виктор Елисеев

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