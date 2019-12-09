Sukhoi Superjet, летевший из Челябинска в Москву, совершил рискованную посадку

Самолету из Челябинска пришлось садиться с неисправным оборудованием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в аэропорту Шереметьево.

Самолет Sukhoi Superjet выполнял рейс из Челябинска в Москву. В момент посадки экипаж обнаружил неисправности в работе бортового оборудования.

«При снижении экипаж доложил о неисправности бортового оборудования. Посадка прошла в штатном режиме», – цитирует ТАСС свой источник в экстренных службах.

В ходе рискованной посадки никто не пострадал. Причины неисправности выясняются.

Челябинск Декабрь 09, Виктор Елисеев

Челябинск Декабрь 09. Другие новости 09.12.19

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