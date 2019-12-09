Глава Южного Урала высоко оценил проекты ММК

Проекты ММК получили высокую оценку губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию проектов, направленных на социально-экономическое развитие Магнитогорска, а также участие комбината в национальных проектах.

Алексей Текслер подчеркнул, что власти региона и города тесно сотрудничают с комбинатом. Обращаясь к Виктору Рашникову, губернатор отметил: «Комбинат под вашим руководством все эти годы положительно влияет на развитие как региона в целом, так и Магнитогорска в частности. Самое главное – Магнитогорский металлургический комбинат сегодня обращает существенное внимание на решение экологических проблем. Надо сказать, я вижу предприятие как серьезного, надежного партнера в реализации национальных проектов, не только в сфере экологии, но и в нацпроектах «Здравоохранение», а также «Демография». Ваш личный вклад в этом году был отмечен президентом Российской Федерации. Вы удостоены ордена Александра Невского. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. И то, что вы уже более 20 лет возглавляете региональный Союз промышленников и предпринимателей, – это тоже знак уважения и доверия к вам. Для нас принципиальна реализация совместных проектов, планов, активное сотрудничество, и еще раз благодарю вас за тот вклад, который вы делаете в развитие региона».

В ходе рабочей встречи Алексей Текслер и Виктор Рашников обсудили реализацию ПАО «ММК» экологических программ, которые позволят к 2024 году снизить выбросы предприятия в атмосферный воздух минимум на 20%. Также речь шла о масштабном проекте «Притяжение», инициированном Виктором Рашниковым и направленном на динамичное социальное развитие Магнитогорска. На проектируемой территории разместятся медицинские, спортивные, культурные и музейно-образовательные объекты. Правительство Челябинской области поддерживает реализацию проекта и планирует совместно с ММК построить в парке «Притяжение» большой современный медицинский многофункциональный центр.

В рамках визита губернатор Челябинской области Алексей Текслер также посетил ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» и дал высокую оценку перспективам развития малого и среднего бизнеса на этой производственной площадке. ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» создано в 2016 году на освободившихся площадях калибровочного завода ОАО «ММК-МЕТИЗ». Руководством ММК было принято решение освободившиеся производственные площади бывшего завода предоставить малому и среднему бизнесу, занимающемуся промышленным производством.

Виктор Рашников поблагодарил губернатора за столь высокую оценку работы Магнитогорского металлургического комбината и поддержку проектов ММК. «Мы ведем огромную работу по модернизации производства. Сегодня приоритетным направлением является коренная реконструкция и обновление первого передела, что позволит в ближайшие годы кардинально улучшить экологическую ситуацию в городе», – отметил, в частности, председатель совета директоров ПАО «ММК».

Челябинск Декабрь 09, Виктор Елисеев

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