В Магнитогорске сотрудник РЖД сообщил о ядерном взрыве

Магнитогорец перепугал пенсионерку сообщением о ядерных испытаниях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую субботу, 7 декабря.

Вечером 35-летний сотрудник РЖД позвонил незнакомой ему 65-летней женщине и посоветовал спрятаться в подвал. Как пишет 31tv.ru, мужчина объяснил пенсионерке, что в ближайшее время будут проведены ядерные испытания. После звонка незнакомца женщина обратилась в полицию.

На звонившего вышли почти сразу. Мужчину задержали совместными усилиями полиции и ФСБ. Свои действия мужчина объяснил желанием пошутить.

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