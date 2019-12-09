На Южном Урале от бешенства умерли 66 животных

В Челябинской области зафиксированы новые случаи бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 27 ноября по 5 декабря на территории региона зарегистрированы 3 случая бешенства животных: в дачном товариществе «Песчаное озеро» Аргаяшского района – енотовидная собака, в поселке Каракуль Карталинского района – кошка, в поселке Роза Коркинского района – кошка.

Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 66 случаев бешенства животных в 58 неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года зарегистрированы 44 случая.

Подготовлены проекты распоряжений правительства Челябинской области об установлении ограничительных мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории данных неблагополучных пунктов Южного Урала.

Отменены ранее наложенные режимы карантина по бешенству в Таукаевском охотничьем угодье Красноармейского района, поселке Чулковка Саткинского района, селе Уйское Уйского района, Юрюзани, Трехгорном и ООО «Варшавское» Карталинского района.

От бешенства в Челябинской области страдают, прежде всего, домашние (в том числе и дворового содержания) собаки и кошки, крупный рогатый скот, которые, в свою очередь, заражаются от диких лис и енотовидных собак.

Челябинск Декабрь 09, Виктор Елисеев

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