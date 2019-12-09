Жители Чебаркуля напуганы рассказами о неизвестном «охотнике» за детьми

Жители южноуральского города курорта пожаловались на неизвестного мужчину, преследующего детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Чебаркуля обеспокоены информацией о неизвестном мужчине, ведущем наблюдение за детьми. Они обратились в полицию с просьбой найти опасного незнакомца.

По словам горожан, мужчина уже пытался увести с собой 11-летнего мальчика, но школьнику удалось убежать. Также его видела ученица школы.

Родители детей уже написали заявления в полицию. «Зарегистрировано несколько заявлений, проводится проверка», – цитирует «Первый областной» сотрудников городского отдела полиции.

Челябинск Декабрь 09, Виктор Елисеев

Челябинск Декабрь 09. Другие новости 09.12.19

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