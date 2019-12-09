Активиста «СтопГОКа» оштрафовали по закону о фэйковых новостях

Эко-активиста Сергей Белогорохова челябинский суд оштрафовал по закону о фэйковых новостях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Советский районный суд Челябинска признал активиста движения «СтопГОК» Сергея Белогорохова виновным в распространении в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшей угрозу массового нарушения общественного порядка.

Как следует из материалов дела, 11 июля Сергей Белогорохов в группе «Зеленый Челябинск» во «ВКонтакте» сделал репост записи жительницы поселка Роза (Коркинский район). Женщина рассказывает, что 10 июля жители поселка почувствовали толчки, сопровождая свои слова видеороликом с провалившимся асфальтом.

Эко-активист сопроводил репост собственным комментарием: «Последствия взрывов вечером 10 июля. А теперь вопрос: кто гарантирует, что после начала постоянной работы Томинского ГОКа и постоянных взрывов, Коркино или Роза не съедет в разрез вместе с людьми?»

Публикация вызвала оживленную полемику, при этом кто-то из комментаторов заявил, что терпеть такое больше нельзя и призвал выходить на акции протеста. «Данная информация в комментариях граждан содержит высказывания, выражающие утверждение необходимости незамедлительного (даже ночью) проведения митинга, призывает к беспокойству жителей поселка Роза, тем самым призывает к нарушению установленного порядка проведения публичных мероприятий, создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», – сделали вывод полицейские. И вменили Сергею Белогорохову распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшей угрозу массового нарушения общественного порядка.

«Вы делаете пост, допустим, о том, хотя не важно, о чем... Кто-то оставляет комментарий, что это возмутительно и необходимо выходить на митинг незамедлительно... И – вуаля! Экспертиза признает, что в вашем посте и комментариях есть призывы выходить на митинг», – отреагировал челябинец на возбуждение дела на своей странице в соцсетях.

При этом, по словам активиста «СтопГОКа», в материалах дела появилось якобы подписанное им объяснение, где он связывает произошедшее со взрывами на Томинском ГОКе. Но ничего подобного он не подписывал, настаивает Сергей Белогорохов. «Прекрасно помню, как все проходило и как в объяснении они пытались притянуть Томинский ГОК. Тогда я сказал, что это не соответствует действительности и заставил переписать», – подчеркивал общественник.

Эко-активист настаивал: дело против него сфальсифицировано. Объясняя подобное развитие событий стремлением властей не привлекать внимания к проблеме Коркино и Розы. Ведь если эта тема будет педалироваться, появятся вопросы по поводу расходования средств, выделенных на переселение жителей поселка Роза.

Однако, несмотря на возражения общественника, Советский районный суд признал его виновным и оштрафовал на 40 тысяч рублей. Сергей Белогорохов намерен обжаловать приговор в суде высшей инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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