В Челябинской области выявили больше 2600 нарушений антикоррупционного законодательства

За год на Южном Урале выявили более 2600 нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, на территории региона надзорное ведомство за 11 месяцев 2019 года выявило более 2600 нарушений законодательства, направленного на профилактику и противодействие коррупции.

Большая часть этих нарушений представляет собой неисполнение обязанностей, несоблюдение запретов и ограничений, допущение конфликта интересов при прохождении государственной и муниципальной службы, порядка осуществления функций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, игнорирование требований законодательства при закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. По требованию прокуроров за совершение указанных нарушений к дисциплинарной ответственности привлечено 634 виновных лица, 72 должностных и юридических лица привлечены к административной ответственности, 7 лиц уволены в связи с утратой доверия.

Координация деятельности правоохранительных органов Челябинской области по борьбе с коррупцией возложена на прокурора области. За 11 месяцев 2019 года правоохранительными органами области выявлено 696 преступлений коррупционной направленности.

Среди коррупционных преступлений большинство составляют преступления совершенные против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.12.19

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