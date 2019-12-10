Прокуратура Сатки потребовала убрать коммунальную задолженность из квитанций сироты

Прокуратура потребовала перестать тянуть с сироты деньги за услуги, которые они не обязана оплачивать.

Как сообщал ранее «Новый День», квартиру в городе Бакал (Саткинский район) девушка-сирота получила больше года назад. Но вместе с жилищем «по наследству» от прежних обитателей ей досталась задолженность по коммунальным услугам на 17 тысяч рублей.

Девушка писала в прокуратуру, органы опеки, администрацию Саткинского района, губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и даже президенту России Владимиру Путину. Но платежки с чужими долгами продолжали приходить на ее адрес.

Своей историей сирота поделилась в социальных сетях, а потом и в СМИ. После этого прокуратура начала проверку. В местной полиции на это отреагировали, мягко говоря, странно. Девушку навестили сотрудники уголовного розыска из Сатки и потребовали, чтобы она перестала жаловаться по инстанциям.

Однако, именно многократные жалобы и обращение в СМИ, в итоге, помогли сироте решить проблему. Саткинская городская прокуратура провела проверку по информации СМИ о нарушениях прав сироты, получившей жилое помещение с задолженностью за коммунальные услуги.

Оказалось, что надзорное ведомство уже проводило проверку по этому поводу. По ее итогам в апреле 2019 года главе Саткинского муниципального района внесено представление, по результатам рассмотрения которого управлением социальной защиты населения в адрес управляющей компании направлено ходатайство об обращении в судебные органы для погашения задолженности, образовавшейся в период проживания предыдущего нанимателя, в адрес коммунальных и ресурсоснабжающих организаций направлены ходатайства о разделении лицевых счетов.

В результате принятых мер организациями произведен перерасчет, заведен отдельный лицевой счет, имеющаяся задолженность взыскана в судебном порядке.

Вместе с тем проверкой установлено, что ООО «УралЭнергоДевелопмент» во исполнение требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлен общедомовой прибор учета, расходы по установке которого незаконно ежемесячно взыскиваются с нанимателя, а не собственника жилого помещения (квартира принадлежит муниципалитету, девушка-сирота живет в ней по договору социального найма).

По фактам выявленных нарушений прокурором города в адрес исполнительного директора указанной организации внесено представление, в котором потребовано внести корректировки в платежные документы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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