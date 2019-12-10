В одном из учреждений южноуральского ГУФСИН вскрыты серьезные нарушения законодательства

В одном из учреждений ГУФСИН России по Челябинской области вскрыты серьезные нарушения законодательства. Речь идет о в ФКУ «Тюрьма ГУФСИН», расположенном в Верхнеуральске.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в ходе проверки выявлены нарушения при обеспечении основных требований режима, организации воспитательной работы с осужденными, проведении ненадлежащей профилактической работы, направленной на предупреждение повторных правонарушений во время отбывания осужденными уголовных наказаний.

Кроме того, выявлены нарушения уголовно-исполнительного и трудового законодательства, регулирующего правоотношения в сфере привлечения осужденных к труду, предоставления отпусков осужденным и порядка их оплаты.

По фактам нарушения законодательства начальнику исправительного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого администрацией учреждения приняты меры к устранению нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 6 виновных должностных лиц, в том числе и руководителей учреждения.

Челбинск, Павел Зварзин

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