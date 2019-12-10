Новогоднее чудо: жительница Сургута нашла в Челябинске собаку, потерявшуюся полгода назад

Челябинские зоозащитники вернут жительнице Сургута собаку, потерянную полгода назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушка обратилась к челябинцам на портале защиты животных, в надежде узнать обнадеживающие новости о своей любимице.

По словам хозяйки, 4-5 мая родственники экс-супруга перевозили ее собаку по кличке Боня в Краснодар, но животное сорвалось с поводка и убежало. Догнать собаку северяне не смогли: Боню сбила машина. Раненое животное оставили на обочине. Однако, сургутчанка не оставляла надежд найти любимицу.

И ее надежды оправдались. «Это новогоднее чудо! – пишет одна из челябинских зоозащитниц в социальных сетях. – Утром я, как обычно, пролистывала Челябинский портал, и мое внимание привлек пост девушки из Сургута... Вчитавшись и присмотревшись, я потеряла дар речи! Девушка искала свою погибшую в мае на трассе «Екатеринбург – Челябинск» собаку, которую увезли ее бывшие родственники в Краснодар и по пути потеряли. Сравнив даты и фото, я поняла, что эта собака и есть наша! Да еще и не просто наша, а наша тяжело выстраданная, едва не умершая, выхоженная всем миром Вишня!"

С хозяйкой Бони-Вишни уже связались. Сейчас зоозащитники вместе с ней решают, как вернуть собаку обратно в Сургут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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