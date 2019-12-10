На Урале отменили оправдательный приговор начальнику одной из муниципальных ГИБДД

В Челябинской области отменили оправдательный приговор начальнику одной из муниципальных ГИБДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре 2013 года сотрудник ГИБДД Троицка, сев за руль пьяным, попал в ДТП. Его коллеги, выехавшие на место происшествия, зафиксировали состояние алкогольного опьянения.

Однако на следующий день один из инспекторов заменил протокол – в новом документе указание на опьянение сотрудника ГИБДД отсутствовало. Второй инспектор, обнаружив подмену документа, обратился в службу собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области. В результате, его коллега, исправивший протокол стал фигурантом уголовного дела и получил 1 год лишения свободы условно за превышение должностных полномочий и служебный подлог.

Однако расследование на этом не закончилось, так как в ходе следствия было установлено, что подлог инспектор совершил по поручению некоего должностного лица.

По версии прокуратуры, этим «лицом» был начальник ГИБДД Троицка Марат Хакимов. Тот себя виновным не признает.

В сентябре текущего года Троицкий городской суд признал Хакимова невиновным в превышении должностных полномочий. Сторона обвинения вердикт обжаловала.

«Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора удовлетворила доводы апелляционного представления о необоснованном оправдании, отменила приговор, направила уголовное дело на новое судебное рассмотрение в ином составе суда», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Челябинск, Павел Зварзин

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