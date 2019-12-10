В Челябинской области у пассажирского автобуса на ходу отвалилось колесо

На южноуральской трассе автобус, полный пассажиров, остался без колеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 9 декабря, недалеко от Коркино. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях, сопроводив его видеороликом.

«Сегодня с Челябинска ехали чуть, не перевернулись около Коркино. 597 рейс из Челябинска. Оторвало колесо заднее левое, и давай шатать автобус в разные стороны!" – написал автор видео. К счастью, никто не пострадал.

По словам мужчины, автобус, следовавший из Челябинска в Троицк, был полон пассажиров, при этом в салоне были и дети. При этом, как отметили бывалые пассажиры, это уже не первый подобный случай на этом рейсе. Эту информацию подтвердили и участники обсуждения.

Кстати, авторы комментариев к посту разделились во мнениях. Одни винили в произошедшем водителя, другие – механиков компании-перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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