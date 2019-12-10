В Челябинске заседание комиссии райсовета отменили, чтобы не пускать оппозицию

В Челябинске «единороссы» отказались обсуждать бюджет Ленинского района в присутствии представителя оппозиционной партии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Ленинского районного совета от фракции «Единая Россия» отменили заседание комиссии по бюджету, налогам и муниципальному имуществу, на котором планировалось обсудить распределение финансирования на следующий год.

Произошло это после пикировки районных парламентариев с представителем помощником депутата Государственной думы. Он захотел присутствовать на заседании комиссии, что очень не понравилось «единороссам». Но просто не пустить челябинца они не могли: федеральный закон о статусе депутата дает помощникам членов нижней палаты российского парламента право беспрепятственного доступа в районную администрацию. Тогда представители парламентского большинство просто отменили заседание комиссии.

«Я просто не понимаю, зачем нужно было отменять заседание, – комментирует оппозиционер. – Что они хотели от нас скрыть? Распределение средств – конечно, дело щепетильное, но такой закрытостью они только провоцируют дополнительные вопросы».

К слову, депутаты от оппозиции уже отметили в распределении бюджетных средств несколько сомнительных мест. Так, в проекте бюджета говорится об увеличении бюджетных ассигнований по разделу «Функционирование представительных органов муниципальных образований» на 267,1 тысячи рублей. Эту сумму планировалось потратить на текущий ремонт кабинета Совета депутатов Ленинского района. Однако представители оппозиции считают, что на их округах достаточно много нерешенных проблем, чтобы тратить бюджетные средства на ремонт кабинета, где проходят заседания парламентариев.

Еще один вопрос – явно завышенная сумма на проведение перевыборов в одном из округов (800,8 тысячи рублей). В среднем, затраты на выборы 2019 года в разных районах Челябинска составили 5 – 5,5 миллионов рублей. Это означает, что на один округ было потрачено 200 – 220 тысяч руб. – в четыре раза меньше, чем планируется на один округ Ленинского района.

«Понятно, что депутаты-единороссы не хотят публично отвечать на острые вопросы, которые мы им ставим, – отмечает лидер фракции «Справедливой России» в Совете депутатов Ленинского района Челябинска Александр Долгушин. – Распилить бюджет кулуарно гораздо проще».

Оппозиционные депутаты заявили: они будут инициировать поправки в регламент, чтобы сделать заседания комиссий открытыми для общественности и прессы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.12.19

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