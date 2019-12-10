В Челябинске такси вылетело на остановку

В Челябинске машина такси вылетела на остановку общественного транспорта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло около 6 часов вечера на улице Труда. Столкнулись две иномарки. От удара KIA RIO с надписью Uber развернуло поперек дороги и выбросило на остановку общественного транспорта «Многофункциональный центр».
О пострадавших пока не сообщается.
От магазина SPAR до Свердловского проспекта (в сторону ТРЦ «Родник» образовалась автомобильная пробка.
Ситуация на момент публикации
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 10.12.19
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