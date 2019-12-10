Суд запретил пивоварне использовать имя первооткрывателя Челябинсконо угольного бассейна

Пивовар из Копейска не сможет использовать для рекламы своей продукции имя первооткрывателя Челябинского угольного бассейна Ивана Редикорцева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, арбитражный суд региона запретил индивидуальному предпринимателю распространять по адресу: Копейск, пр. Победы, д. 28А, рекламу фирменного магазина-пивоварни «REDIKORTSEV».

В марте 2019 года Челябинским УФАС России принято решение, в соответствии с которым реклама со сведениями: «Фирменный магазин-пивоварня «REDIKORTSEV», «REDIKORTSEV.ru», «REDIKORTSEV», «Пивоварня «REDIKORTSEV Premium.beer» и образом человека, распространяемая по указанному адресу, признана ненадлежащей и нарушающей требования закона «О рекламе».

В антимонопольное ведомство обратилась мэрия Копейска, сообщив, что название заведения вызвало волну негодования среди жителей города. Стоит отметить, что имя Ивана Редикорцева тесно связано с историей Копейска. Именно он стал первооткрывателем Челябинского угольного бассейна, благодаря освоению которого и появился Копейск. В этом городе-спутнике Челябинска установлен памятник Ивану Редикорцеву. Сквер, в котором он расположен, получил неофициальное наименование в честь известного инженера.

Представители пивоварни на одной из интернет-площадок объяснили выбор наименования заведения следующим образом: «И.И. Редикорцев является первооткрывателем угольного месторождения в Челябинской области, что послужило толчком для развития Копейска… Выражая благодарность, мы посчитали вероятным внести частичку истории, назвав нашу пивоварню «Редикорцев». Как в Копейске впервые был открыт уголь, так и мы открываем для вас насыщенные вкусы сортов собственного пива…».

Использование образа инженера возмутило горожан. В итоге УФАС выдало индивидуальному предпринимателю, использующему в коммерческой деятельности магазина – пивоварни наименование «REDIKORTSEV», предписание с требованием «не распространять в городе рекламу пивоварни-магазина «REDIKORTSEV», в которой использован образ человека и фамилия первооткрывателя угольного месторождения И.И. Редикорцева, в данном случае «REDIKORTSEV».

Согласно предписанию, доказательства его исполнения, то есть фактически сведения о демонтаже рекламы, необходимо было представить в Челябинское УФАС России до 30 апреля 2019 года.

Однако, в установленный срок доказательства исполнения предписания не поступили. Антимонопольщики обратились в арбитражный суд с иском о запрете распространения рекламы.

Арбитражный суд Челябинской области, рассмотрев иск о запрете распространения рекламы, полностью удовлетворил требования Челябинского УФАС России, обязав пивовара самостоятельно демонтировать спорные рекламные конструкции.

По словам начальника отдела контроля торгов и органов власти Челябинского УФАС России Юлии Тарасовой, индивидуальный предприниматель на рассмотрение дела в Арбитражный суд Челябинской области не являлся, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. Такая позиция предпринимателя может затруднить исполнение судебного акта.

В случае неисполнения решения арбитража в отношении бизнесмена будет возбуждено исполнительное производство.

В соответствии с судебным решением с индивидуального предпринимателя взыскана государственная пошлина в размере 6 000 рублей в доход федерального бюджета за рассмотрение иска в арбитражном суде.

Впрочем, стоит отметить, что забота мэрии Копейска о памяти Ивана Редикорцева весьма избирательна. Так, например, упоминавшийся в материалах памятник инженеру-первооткрывателю находится в крайне удручающем состоянии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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