Мэрию Копейска и строительную фирму оштрафовали за сговор в преддверии Дня города

Антимонопольщики оштрафовали участников антиконкурентного соглашения по капитальному ремонту объекта «Фонтан на площади Славы г. Копейска».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольный орган вынес постановления о наложении административного штрафа в отношении ООО «Флагман» и его должностного лица, а также в отношении виновного должностного лица МУ КГО «Управление строительства» за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения.

Напомним, в августе прошлого года мэрия и коммерческая структура заключили договор стоимостью 16,9 миллиона рублей без проведения конкурентных процедур.

Дело в том, что в июне того же года УФАС выдало МУ «Управление строительства» предписание об отмене закупки по выбору подрядной организации для капитального ремонта фонтана на площади Славы. В том случае заказчиком был неправомерно выбран способ закупки – конкурс с ограниченным участием вместо аукциона. Начальная цена контракта составляла 17,2 миллиона рублей.

Управление строительства Копейска исполнило предписание антимонопольщиков, отменив закупку в конце июня 2018 года. Однако затем конкурентная процедура так и не была проведена, а контракт заключили с единственным поставщиком.

При этом случаи осуществления закупки у единственного поставщика регламентированы законодательством о контрактной системе, напоминают антимонопольщики. К таким случаям относится закупка работ вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы. Между тем, единственной побудительной причиной копейских чиновников было желание открыть фонтан к Дню города.

Впрочем, к Дню города закончить работу строители не успели. В итоге его торжественное открытие закончилось скандалом: на следующий день изумленные горожане увидели вместо нарядного фонтана облезлое нечто. Оказалось, что вместо настоящей мозаики рабочие оклеили объект пластиковой пленкой, которая практически вся слезла во время празднования Дня города. Так что доделывали фонтан уже после торжественного открытия.

В дальнейшем выяснились и другие интересные подробности. Так, оказалось, что работы по исполнению контракта были начаты до его фактического заключения. Кроме того выявлено, что «Флагман» самостоятельно не выполнял работы по капитальному ремонту фонтана, а привлек для этого ООО «А-Холдинг». При этом договор с субподрядчиком был подписан так же до заключения муниципального контракта. Так что у мэрии не было даже формальных оснований для заключения контракта с ООО «Флагман» как с единственным подрядчиком.

«Фактически заключение контракта обусловлено интересом каждого из участников антиконкурентного соглашения, результатом которого явилось недопущение, ограничение, устранение конкуренции при размещении муниципального заказа, в том числе ограничение доступа иным хозяйствующим субъектам, способным выполнять предусмотренные контрактом работы в целях обеспечения муниципальных нужд в порядке, предусмотренном законом о контрактной системе», – констатировали в УФАС.

За нарушение требований действующего законодательства ООО «Флагман» оштрафовано на 100 тысяч рублей, его должностное лицо – на 15 тысяч рублей, а виновный чиновник мэрии на 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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