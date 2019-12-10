На Южном Урале из-за нарушений закрыли еще один дом престарелых

В Челябинской области из-за нарушений закрыли второй за месяц дом престарелых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам массовых проверок областные власти расселили дом престарелых в поселке Саргазы (Сосновский район). В нем жили 23 человека. Об этом сообщили в социальном блоке правительства Челябинской области.

Напомним, массовые проверки домов престарелых начались в регионе после закрытия геронтологического центра «Золотая осень» в Челябинске. 14 ноября министерство социальных отношений области совместно с прокуратурой Ленинского района Челябинска провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя по сообщению о нарушении прав граждан.

Бизнесмен организовал частный пансионат для пожилых граждан. На момент проверки в помещении находилось 54 пенсионера.

«В ходе проверки выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан. Совместно с министерством здравоохранения Челябинской области приняты экстренные меры по оказанию гражданам медицинской помощи, в том числе по их госпитализации в медицинский стационар», – рассказали в областном минсоце.

Челябинск, Виктор Елисеев

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