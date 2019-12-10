Южноуральского Пельменя отправили из военкомата в психушку

Врачи усомнились в адекватности южноуральца, меняющего имена и фамилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у жителя Троицка, прославившегося любовью к перемене имен, возникли сложности при прохождении медицинской комиссии в военкомате.

Напомним, известность к Роману Грошеву пришла в прошлом году, когда молодой человек сменил свои имя и фамилию на Пельменя Кондольского. Сделал это южноуралец не безвозмездно. Смена паспорта должна была гарантировать троичанину 400 килограммов пельменей.

Помимо съедобного приза, южноуралец стяжал и местную славу: многие СМИ Челябинской области посвятили свои публикации находчивому молодому человеку.

Но время идет, и троичанин столкнулся с новыми проблемами. Южноуральцу исполнилось 19 лет, и к нему начал испытывать недюжинный интерес военкомат. Тут-то Роман и решил снова поменять имя и фамилию. Причем сделал это, как и в прошлый раз, вполне официально.

Дело в том, что Пельмень не слишком горел желанием служить. Потому и предложил одной из «фирм», отмазывающих молодых людей от службы в армии. Находчивый троичанин предложил «борцам за свободу от призыва» уже накатанный рекламный сценарий: он меняет имя и фамилию на «Билет Призыванет», а его контрагенты – решают вопрос с призывом.

Но на сей раз возникли сложности. В отличие от производителей пельменей, военно-медицинская комиссия не вдохновилась фантазией южноуральца. В итоге, ему выписали направление на обследование в психоневрологическом диспансере с подозрением на эмоционально неустойчивое расстройство личности в зрелом возрасте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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